TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefat eden Kemalettin Altıntaş için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefat eden Kemalettin Altıntaş için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Kemalettin Altıntaş için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında, ömrünü Kur'an-ı Kerim hizmetine adayan Altıntaş için Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Kemalettin Altıntaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ömrünü Kur'an-ı Kerim hizmetine adayan, tevazusu ve güzel ahlakıyla gönüllerde iz bırakan muhterem Kemalettin Altıntaş hocamıza Cenabıallah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA