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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi ile bir araya gelerek Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı hakkında konuştu. Kurtulmuş, Filistin davasına desteğin önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Safadi ile görüştü

İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da bir Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nı, Filistin davasını destekleyecek yeni ve uzun süreli bir uluslararası platform olarak ortaya koymayı arzuladıklarını söyledi.

Filistin'in temel meselelerini sonuna kadar savunmak konusunda sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, Filistin davasına güçlü desten veren Ürdün'e de şükranlarını dile getirdi.

Kurtulmuş, toplantı sonucunda alınacak kararların hayırlı olmasını dileyerek, bu yeni inisiyatifin muvaffak olması temennisini ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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