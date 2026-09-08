TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle aktif, görünür, hayata geçirilmiş bir uygulama haline gelsin"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle aktif, görünür, hayata geçirilmiş bir uygulama haline gelsin"
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle aktif, görünür, hayata geçirilmiş bir uygulama haline gelsin"
Kaynak: AA