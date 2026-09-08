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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle aktif, görünür, hayata geçirilmiş bir uygulama haline gelsin"

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle aktif, görünür, hayata geçirilmiş bir uygulama haline gelsin"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle aktif, görünür, hayata geçirilmiş bir uygulama haline gelsin"

Kaynak: AA
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