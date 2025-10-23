Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri'ni kabul etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ve yardımcılarını kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ve beraberindeki Genel Sekreter yardımcılarını kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ve beraberindeki Genel Sekreter yardımcıları Talgat Aduov ile Muhammet Alper Hayali'yi kabul ettiği bildirildi.

