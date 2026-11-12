TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk dünyasının 25 yılda güç merkezi olmaya aday olduğunu söyledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Her bir Türk devletinin, bir diğer Türk devletinden daha yakın kadim dostu ve kardeşi yoktur, asla da olmayacak" dedi.

Ankara'da TBMM'nin ev sahipliğinde "Türk Dünyasında Gençlik ve Parlamenter Diplomasi" adlı program ve panel düzenlendi. Meclis Tören Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk dünyasının sadece fikirleri tartışan bir oluşum olmanın ötesinde karar alan, icra eden ve bunları gerçekleştiren bir uluslararası yapı haline döndüğünü söyledi. Kurtulmuş, "Kırgızistan Bişkek'te TÜRKPA'nın 15. Genel Kurulu yapıldı. Orada da hem TÜRKPA'nın bünyesindeki genç parlamenterler de dahil olmak üzere farklı parlamenterlerin ortak vizyon geliştirmesi konusunda çok önemli tartışmalar gündeme getirildi. ve özellikle o arada yüksek teknoloji alanındaki gündeme gelen konularında Türk dünyasının bundan sonraki vizyonunu güçlü bir şekilde geliştireceğini ümit ediyorum. Bunları şunun için söylüyorum. Artık sadece müstakil devletleri güçlü olan Türk dünyasından bahsetmiyoruz. Uluslararası alandaki kendi örgütleri de güçlü olan bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Bu kanaatimce birinci devrin tamamlanmasıdır. Şimdi önümüzde Türk dünyası için çok daha güçlü bir dönem var. Çok daha bir güçlü dönemin başlangıcında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. ve işin güzel tarafı da bu çok daha güçlü olacağımız dönemin aynı zamanda dünya siyasetinde de büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bizim için büyük bir şansımız. Artık eski dünyanın, o Soğuk Savaş döneminin dünyasının yerinde yerler esiyor. Tek kutuplu dünya sisteminin esamesi okunmuyor" ifadelerini kullandı.

"Türk dünyası 25 yıl içerisinde dünyadaki büyük güç merkezlerinden birisi olmaya adaydır"

Artık hiçbir büyük gücün tek başına dünyayı yönetmesinin mümkün olmadığı bir dönemin başlangıcında olduklarının altını çizen Kurtulmuş, "Açık söyleyeyim. Ne ABD'nin, ne Çin'in, ne Rusya'nın, ne Avrupa'nın tek başına dünyayı yönetmesinin mümkün olmadığı bir dönemin başlangıcındayız. Dünyada güç merkezleri yer değiştiriyor. Yeni güçler ortaya çıkıyor. Dünya sisteminin küresel mimarisiyle ilgili de yeni tekliflerin ortaya çıktığı bir dönemin başındayız. Yani bu dünya sistemi dünyayı taşıyamıyor. Yeni bir dünyanın kurulabilmesi için de hep beraber mücadele etmemiz gereken bir dönemin başındayız. Sevgili gençler sizin için söylüyorum. 20. yüzyıl büyük kırılmalarla geçti. Hemen 21. yüzyılın başında önceden tahmin edilemeyen birçok gelişmenin dünyanın gündemine geldiğini hep beraber yaşadık. 21. yüzyılın ilk çeyreği bu büyük değişimlerin ne olacağı konusunda genel fikri ortaya çıkarmıştır. Şimdi 21. yüzyılın ikinci çeyreği dünya sistemindeki bu güç merkezlerinin yer değiştirmesi ve yeni güçlerin ortaya çıkması için büyük bir mücadelenin verileceği dönemdir. ve ümit ediyorum ki 25 yıl içerisinde Türk dünyası dünyadaki büyük güç merkezlerinden birisi olmaya hem adaydır hem de böyle büyük bir potansiyeli mevcuttur" dedi.

"Her bir Türk devletinin bir diğer Türk devletinden daha yakın, daha kadim dostu ve kardeşi yoktur ve asla da olmayacak"

Türk dünyasının Orta Asya'nın içlerinden Avrupa kıtasına kadar yayılan çok geniş bir coğrafyada olduğunu belirten Kurtulmuş, "Dünyanın en stratejik hatlarının tam da ortasındadır. Türk dünyası dünyanın en güçlü yer altı ve doğal kaynaklarına sahip coğrafyalarından birisidir. Aynı şekilde genç nüfus potansiyeli itibarıyla da güçlü bir yapıya sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca Türk dünyasında yıllar içerisinde en önemli kazanımlarımızdan birisi eğitim alanına verilen önemle birlikte eğitilmiş gençlerin sayısının süratle yükselmekte olduğudur. Dolayısıyla bütün bunların hepsi Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan, Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada derlenip toparlanmamızı bir ve beraber olmamızı, imkanlarımızı seferber etmemizi mümkün kılan bir dönemin tam da başındayız. Bunun için bu ve benzeri çabaların hepsini son derece anlamlı bulduğumuzu ifade etmek isterim. Önemli bir kararlılık içerisinde Türk dünyası kendi arasındaki meseleleri de hallederek imkanlarını da birleştirerek yol yürümeye kararlı. Türk dünyasının 2040 vizyonu belgesinin yayınlanmış olması da aslında tam da bu söylediğim gereksizden hareketle ortaya konulmuştur. Bugünü ya da yarını değil, yakın dönemde orta vadede nelerin olabileceğini tahmin ederek Türk dünyası buna göre vaziyet almak durumundadır. Evet her bir ülkenin kendi bağımsız kimliği vardır. Her bir ülkenin kendi komşuları, kendi komşularıyla olan irtibatları vardır. Her bir ülkenin kendi hinterlandında çok yakın temaslı olduğu ülkeler vardır. Ama inanın ki her bir Türk devletinin bir diğer Türk devletinden daha yakın, daha kadim dostu ve kardeşi yoktur ve asla da olmayacak. Bu bağımsız Türk devletlerinin kendi çevrelerindeki ülkelerle iyi geçinmeleri, onlarla ilişkilerini güçlendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama aynı şekilde Türk devletlerinin kendi aralarındaki ilişkilerini güçlendirmek, daha da ileriye taşımak mecburiyetinde olduklarını çok iyi biliyoruz. Bunun için sadece siyasi kararlılık yetmez. Bu devletler arasındaki gücün daha da artmasını sağlayacak olan şey halklar arasındaki irtibatın kuvvetlendirilmesidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı