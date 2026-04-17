TBMM Başkanı Kurtulmuş, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33. yılında andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin demokratikleşme ve ekonomik kalkınma sürecinde kalıcı izler bırakmış, hayata geçirdiği politikalarla milletimizin hafızasında güzide bir yer edinmiş 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, vefatının seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.