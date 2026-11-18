Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA