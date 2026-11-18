TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBB Başkanvekili Ünlüce ve heyetini basına kapalı ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabul, basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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