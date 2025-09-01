TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Adli Yıl Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, yargı camiasına başarılar dileyerek adaletin tesisi ve hukuk devletinin güçlenmesi vurgusu yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlenmesi ve toplumsal barışımız için önemli bir görev üstlenen yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyor, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika