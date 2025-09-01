TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Adli Yıl Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlenmesi ve toplumsal barışımız için önemli bir görev üstlenen yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyor, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.