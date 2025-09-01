TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Adli Yıl Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, yargı camiasına başarılar dileyerek adaletin tesisi ve hukuk devletinin güçlenmesi vurgusu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlenmesi ve toplumsal barışımız için önemli bir görev üstlenen yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyor, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Bir zamanlar Süper Lig devlerine kafa tutan takım tam 8 gol yedi, başkan istifa etti

Süper Lig'i sallayan takım Amedspor'dan 8 yedi! Başkan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.