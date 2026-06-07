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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i anma mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat yıl dönümlerinde Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin’i rahmetle andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, merhum edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Eserlerini iyilik, samimiyet ve vicdan temelli hakikat arayışının izinde şekillendiren edebiyatımızın üç güzel yürekli insanı, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. 'Sözün en güzelini söyleyin' emrini düstur edinerek kalemleriyle bu topraklarda güzel izler bıraktılar. Mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
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