TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Fırat Der'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.