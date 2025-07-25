TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu İçin Partilere Çağrı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında kurulacak komisyona milletvekili listesi göndermeleri için siyasi partilere çağrıda bulundu. Komisyonun 51 kişiden oluşması planlanıyor ve partilere verdiği süre 31 Temmuz'a kadar.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında Mecliste kurulacak komisyon için partilerden isim istedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarından 'Terörsüz Türkiye' kapsamında kurulacak Meclis komisyonunda yer alacak milletvekili listesini istedi. Kurtulmuş, partilere 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar süre verdi. Irak'ta bir grup PKK'lı teröristin silah bırakmasından sonra Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de grubu bulunan partilerin liderleriyle ve temsilcileriyle görüşmüştü.

Mecliste kurulacak komisyonun 51 kişiden oluşması bekleniyor. Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. Grubu bulunmayan partiler ise komisyonda birer üye ile temsil edilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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