TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e ziyaret

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde özellikle raporun 6 ve 7'nci bölümlerinde dile getirilen somut tekliflerimiz, siyasi partiler tarafından ele alınacak ve TBMM Genel Kurulu'nda yasama faaliyetlerine başlanacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Özel, açıklama yaptı. Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını ve raporun kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlattı.

'GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU'

Kurtulmuş, "Gayet güzel bir görüşme oldu. Bir kere daha Sayın Genel Başkan'a ve CHP adına komisyonda bulunan arkadaşlara, çalışmalara verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi bir şekilde sürecin başından beri destek verdiler ve Türkiye demokrasisi bakımından örnek bir çalışmayı yüz akıyla tamamlamış olduk. Bu kadar farklı siyasi kanaate sahip olan milletvekili arkadaşlarımız aynı masa etrafında bir araya gelerek ve neredeyse birbirlerine karşı seslerini hiç yükseltmeden meseleleri konuştular, tartıştılar. Türkiye'nin farklı kesimlerinden ve farklı siyasi oryantasyonlara sahip 137 kişiyi dinledik. Sonuç itibarıyla rapor da müzakereler sonucunda tüm partilerin ortaklaştığı bir metin haline geldi" dedi.

'TERÖRÜN GERİDE KALMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Kurtulmuş, siyasi partilerin tutum mahiyetinde olan raporlarını TBMM Başkanlığı'na sunduklarını ve komisyonun paylaştığı raporun ek kısmında yer aldığını ekledi. Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde özellikle raporun 6 ve 7'nci bölümlerinde dile getirilen somut tekliflerimiz, siyasi partiler tarafından ele alınacak ve TBMM Genel Kurulu'nda yasama faaliyetlerine başlanacaktır. Ben artık Cumhuriyetimizin ilk asrının neredeyse yarısını meşgul etmiş olan terör ve şiddet sarmalının geride kalması ve Türkiye'nin bir daha asla o günlere dönmemesini temenni ediyorum. Bu, Türkiye demokrasisinin başarısı, komisyona katkı veren partilerin ortak başarısıdır" diye konuştu.

'GELİNEN NOKTA BİR UZLAŞI NOKTASIDIR'

Özgür Özel ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a uzlaşı kültürüne liderlik ettiği için teşekkür etti. Özel, "Komisyona girme evresinde herhalde en çok merak edilen konu CHP'nin tutumuydu ve çok şiddetli tartışmalar vardı. O gün büyük bir öz güvenle şunu söylemiştik; CHP, ülkenin kurucu partisidir. Bugün ana muhalefet partisidir ve son seçimlerin birinci partisidir. CHP'nin olduğu değil, olmadığı komisyondan korkun. Biz kimseye hesap veremeyeceğimiz, bilhassa şehit aileleri ve gazilerin yüzüne bakamayacağımız hiçbir işin içinde olmayız; ancak mesele tarihi olarak çok önemlidir ve çözülmelidir. Bizim siyasi olarak yaşadığımız bütün güçlüklere rağmen zaman zaman süreç içerisinde, 'Acaba CHP komisyonda devam edecek mi?' sorularına hep aynı yanıtı verdik. Her şey bir yana Türkiye'de kardeşin kardeşin kanını akıttığı, anaların, Türk'ün ve Kürt'ün gözyaşının aktığı bir süreç duracaksa, Türkiye'ye barış gelecekse ve bundan sonra da bunun en büyük katkısı olacak olan olağanüstü bir kalkınma imkanıyla hem bölgeye hem de Türkiye'de yaşayan vatandaşların yarınına katkı sağlayacaksa, evlatlarımıza ve torunlarımıza çatışma ile kavga yerine, zenginlik ve refahı devredeceksek bu meselenin çözülmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Bu yaklaşımla komisyon çalışmaları sürdü. Bugün gelinen nokta bir uzlaşı noktasıdır. Bundan sonraki süreçte de hepimiz süreci dikkatle takip edeceğiz ve sonuçlandırılması için elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'KAZANAN TÜRKİYE OLACAK'

Raporun 6 ve 7'nci bölümlerine dikkat çeken Özel, "Raporumuzun 6 ve 7'nci maddelerinin gecikilmeden ve birlikte hayata geçirilmesi önemlidir. 6'ncı bölüm malumunuz, sorunun çözümüne yönelik yapılacak düzenlemelerdir. 7'nci bölüm ise demokratikleşme adımlarıdır. Raporda da altı çizildiği gibi peş peşe değil, iç içe bir süreçten bahsediyoruz ve bu süreç başarıya ulaştığında Türkiye, terör sorunundan kurtulacak ve başta yargı kararlarına, hukukun üstünlüğüne, Anayasa Mahkemesi kararlarına saygılı olmak, tutuksuz yargılamanın esas olması ve raporda yazılan demokratikleşme adımlarının atılması önemlidir. Bir an önce yapılması önemlidir. Bu hem ortaklaşılan raporun özüdür, ruhudur hem de Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi Meclis'in birbirine verdiği güvencedir. Bu güvenceyi takip etmek çok önemlidir. Bu süreç böyle başarıya ulaştığında kaybedeni olmayacak, kazananı Türkiye olacaktır. Türkiye'nin kazandığı bir yere hep birlikte katkı koymak hepimizin görevidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı