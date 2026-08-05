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Kurtulmuş: Milli dayanışma teklifi yeni dönemin kapısını aralayacak

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi'nin sunulduğunu belirterek, bunun 'Terörsüz Türkiye' hedefine katkı sağlayacağını ve demokrasiyi güçlendireceğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

"Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olmuştur." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir. İnanıyoruz ki bu adım, siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkanlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır."

Sürece katkı sunan siyasi partilere, görüş ve önerileriyle çalışmalara değer katan sivil toplum temsilcilerine ve süreci sağduyuyla takip eden basın emekçilerine teşekkür eden Kurtulmuş, en büyük teşekkürü de sabrıyla, ferasetiyle ve desteğiyle Türkiye'nin ortak geleceğine sahip çıkan Türk milletinin hak ettiğinin altını çizdi.

Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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