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TBMM Başkanı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınayarak, Netanyahu hükümetinin saldırganlığının durdurulması ve uluslararası toplumun somut tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü yok sayan bu kural tanımazlık asla kabul edilemez. Soykırım çetesi Netanyahu hükümetinin bu pervasız adımı, Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak siyasetinin 'insanlık cephesi' tarafından artık kesin ve kararlı bir şekilde durdurulması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Netenyahu'nun derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalı, uluslararası toplum sözle yetinmeyerek İsrail'in saldırganlığını önleyecek somut tedbirleri hayata geçirmelidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir. Başkenti Kudüs olan, nehirden denize özgür bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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