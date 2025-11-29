TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Manisa'daki trafik kazasında şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa'da görevleri sırasında geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olan polis memurları Hatice Ünal ve Ali Barut için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Görevleri esnasında geçirdikleri elim trafik kazası sonucu şehit olan polislerimiz Hatice Ünal ve Ali Barut'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman polislerimizin mekanı cennet olsun."