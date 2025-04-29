Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kut'ül Amare Zaferi Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kut'ül Amare Zaferi Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü kutladı ve şanlı ecdadı rahmetle anarak bu zaferin önemine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı ecdadımızın Birinci Dünya Savaşı'nda yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül Amare Zaferi'ni 109'uncu yıl dönümünde gururla hatırlıyor, onurla kutluyoruz. Her türlü yokluk ve yoksulluğa rağmen gösterdikleri azim, cesaret ve mukavemetle bu büyük zaferi kazanan Halil Paşa ve askerlerini, Milli Mücadele'nin tüm neferlerini hürmetle ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.