TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kızılay'ın 157. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılayın "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla 11 Haziran 1868 tarihinde kurulduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

" Kızılay, bir buçuk asrı aşan tecrübesiyle ülkemizin en köklü kurumlarından biri olmanın yanı sıra, milletimizin dünyanın neresinde bir muhtaç varsa, rengine, ırkına, diline ve inancına bakmaksızın ulaşan yardım elidir. Bugün, Kızılayın muhtaçlara uzanan yardım elinin başarıyla devam etmesinden kıvanç duyuyor, 157. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, gönüllülerine, bağışçılarına ve personeline teşekkür ediyorum."