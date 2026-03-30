TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul'daki trafik kazasında şehit olan polis memuru için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracının karıştığı kazada şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifalar diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman