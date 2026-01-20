Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, İspanya'da tren kazasında yaşamını yitirenler için taziye mektubu

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Kurtulmuş, kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederken, yaralılara acil şifalar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada yaşamını yitirenler için İspanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile İspanya Parlamentosu Senato Başkanı Pedro Rollan'a taziye dileklerini iletti.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kazaya ilişkin TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un kazada hayatını kaybedenler için İspanya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Socias ile İspanya Parlamentosu Senato Başkanı Rollan'a taziye mektubu gönderdiği bilgisi verildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Kurtulmuş, mevkidaşlarına, kazanın can kayıpları ve yaralanmalarla sonuçlanmasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, İspanya halkına, mevkidaşlarına ve İspanya Parlamentosu'nun her iki kanadının üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına taziye dileklerini ileten TBMM Başkanımız Kurtulmuş, yaralılara acil şifalar dilerken benzer acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
