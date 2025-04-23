TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Numan Kurtulmuş, "İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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