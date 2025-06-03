TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teşekkür' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesi için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.

TBMM Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edilen Kurtulmuş, sosyal medya hesabından bu görüşmenin fotoğraflarını ve bir "teşekkür" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyduğum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmem için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim. Bu yeni dönemde, Gazi Meclisimiz üzerine düşen tarihi görevi inşallah büyük bir uzlaşmayla yerine getirecek, bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye'nin meclisi olmanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürecektir."