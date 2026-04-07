TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'daki polis noktasına yönelik saldırıyı lanetledi Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyerek, devletin terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı. Kurtulmuş, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefimize yönelik her türlü kirli plan devletimizin kararlılığı ve aziz milletimizin ferasetiyle birlik ve dirlik içerisinde bertaraf edilecektir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

" İstanbul Beşiktaş'ta görevi başındaki emniyet mensuplarımıza yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Olaya anında ve etkili müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz bölge hedefimize yönelik her türlü kirli plan devletimizin kararlılığı ve aziz milletimizin ferasetiyle birlik ve dirlik içerisinde bertaraf edilecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...