Kurtulmuş'tan Şehit Pilota Başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Adem Balta
