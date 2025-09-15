TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün Kurtuluşu Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtarılışının 107. yıl dönümünde duygu dolu bir mesaj yayımladı ve kahramanları rahmetle andı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusunca Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünde, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika