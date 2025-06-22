TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden reklamcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Tuncer'in reklamcılık ve kültür alanındaki katkılarını vurgulayarak ailesine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden reklamcı Ahmet Selim Tuncer için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin yetiştirdiği değerli reklamcılardan Ahmet Selim Tuncer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Reklamcılık, yayıncılık, kültür ve sanat alanlarında önemli katkılar sunmuş; düşünceleri, çalışmaları ve yazdıklarıyla hem meslek hayatında hem de fikir dünyasında saygın bir yer edinmişti. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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