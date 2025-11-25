TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdülkadir Özkan için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Gazete'nin eski genel yayın yönetmeni Abdülkadir Özkan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Özkan'ın gazetecilik dünyasındaki etkisini vurguladı ve ailesine başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazetecilik dünyamızda güzel izler bırakan Milli Gazete eski genel yayın yönetmeni ve yazarı Abdülkadir Özkan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika