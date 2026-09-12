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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım:

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- "Toplumumuzun hafızasında derin yaralar açan 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Toplumumuzun hafızasında derin yaralar açan 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumumuzun hafızasında derin yaralar açan 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca farklı biçimlerde ortaya çıkan darbeler ve vesayet girişimleri, milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkmasıyla her seferinde boşa çıkarılmıştır.

Ülkemizin geleceğinde, milli egemenliğin üzerinde güç ve meşruiyet iddiasında bulunan hiçbir gruba ve anlayışa yer yoktur. Darbeleri ve vesayet girişimlerini lanetliyor, Türkiye'nin demokratik olgunluğuna ve kardeşlik hukukuna olan inancımızı kararlılıkla ifade ediyorum. Bu vesileyle 12 Eylül başta olmak üzere tüm darbelerin mağdurlarını saygıyla anıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA
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