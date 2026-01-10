TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarını tebrik etti ve kamuoyunu bilgilendirme görevinin önemine vurgu yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika