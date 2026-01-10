Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarını tebrik etti ve kamuoyunu bilgilendirme görevinin önemine vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

