TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederim." ifadesini kullandı.