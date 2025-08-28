TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 6. yılında sosyal medya üzerinden anma mesajı yayınladı. Kurtulmuş, Şenler'in inancı, kalemi ve mücadelesi ile iz bıraktığını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı boyunca inancı, kalemi ve mücadelesiyle iz bırakan; vakur duruşu ve cesaretiyle nice gönüllere dokunan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
