Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi'nde oluşturulan anı defterini imzaladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" programlarına katılmak üzere bulunduğu Bosna Hersek'te, Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi'nde oluşturulan anı defterini imzaladı. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Srebrenitsa'da 30 yıl önce yaşanan soykırımda kaybettiğimiz tüm şehitlerin aziz hatırasını saygıyla yad ediyor, Türkiye Cumhuriyeti adına kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Otuz yıl önce "bir daha asla" taahhüdünü hükümden düşüren bu soykırım, yakın tarihimizin en karanlık tablolarından birini teşkil etmektedir. Bu tabloyu hakikat ışığı ile aydınlatmak ve barış dolu bir gelecek kurmak geçmişin acılarını unutulmamasına, gelecek nesillere aktarılmasına ve yaşananlardan ders alınmasına bağlıdır. Bilgi Lider ve Bosna Hersek'in kurucusu Cumhurbaşkanı rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in sözleriyle; "unutulan soykırım tekrarlanır!" Soykırımın unutulmaması ve Boşnak kardeşlerimizin acılarının tekrarlanmaması için Bosna Hersek'in daima yanında olacağız. Bugün ilk ziyaretçilerini kabul eden Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi bunun somut örnekleri arasındadır. Bu vesileyle bugün defnedilen şehitlerimiz başta olmak üzere soykırımın tüm kurbanlarına bir kez daha Allah'tan rahmet, tüm ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun." - SREBRENİTSA