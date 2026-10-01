TBMM Başkanı Kurtulmuş, Soma'daki maden kazasında ölen işçi için başsağlığı diledi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü madende, kurtarılan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Temennimiz, göçük altında bulunan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşmasıdır. Devletimizin ilgili kurumlarının titizlikle yürüttüğü çalışmaların en kısa sürede hayırlı haberlerle neticelenmesini diliyorum."

Kaynak: AA