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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Soma'daki maden kazasında ölen işçi için başsağlığı diledi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden işçi için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, kurtarılan işçilere acil şifa, göçük altındakilerin sağ salim kavuşması ve devletin çalışmalarının hayırlı haberlerle neticelenmesini temenni etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü madende, kurtarılan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Temennimiz, göçük altında bulunan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşmasıdır. Devletimizin ilgili kurumlarının titizlikle yürüttüğü çalışmaların en kısa sürede hayırlı haberlerle neticelenmesini diliyorum."

Kaynak: AA
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