TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki siyasi partilerle görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'deki siyasi partilerle görüşecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile, saat 15.00'te ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı