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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avustralya'nın Sidney kentinde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı kapsamında Avustralya'da resmi temaslarda bulunan Kurtulmuş, beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Sidney Başkonsolosu Emre Özkan ile Sidney kentinde Hyde Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na geldi.

Kurtulmuş'un, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk Anıtı'na bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Parlamento heyetiyle fotoğraf çektiren Kurtulmuş, ardından yine Hyde Park'ta bulunan Anzak Anıtı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA