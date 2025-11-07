TBMM Başkanı Kurtulmuş, şair ve yazar Sezai Karakoç'un ile İlhan Varank'ın kabirlerini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair ve yazar Sezai Karakoç ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabirlerini ziyaret etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Büyük mütefekkir, diriliş neslinin rehberi Sezai Karakoç ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın Şehzadebaşı Camii haziresindeki kabirlerini ziyaret ettik. Rabb'im kabirlerini nur, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.