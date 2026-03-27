TBMM Başkanı Kurtulmuş, Romanya Cumhurbaşkanı Dan tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya'da Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile ikili ilişkiler ve güncel konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan tarafından kabul edildi.

Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya'da, Cumhurbaşkanı Dan ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Türkiye ile Romanya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile güncel küresel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da yer aldı.

