Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Al Fayez ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile bir araya geldi. Görüşme, TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre gerçekleşti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile görüştü.

Kaynak: AA
Bu haber 115 sitede yayınlandı.
Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gece kabus yaşayan ilçede bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

Dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
Cep telefonunda taksit sınırı iki katına çıktı! 40 bin liraya kadar 12 ay taksit yapılabilecek

Telefon alacaklara müjde! Taksit sınırı iki katına çıktı
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var

Savaşın ortasında tarih yazıyor!
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı