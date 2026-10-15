TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Al Fayez ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Al Fayez ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile bir araya geldi. Görüşme, TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile bir araya geldi.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Faisal Al Fayez ile görüştü.
Kaynak: AA