TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rasim Özdenören'i Andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, usta edebiyatçı Rasim Özdenören'in vefatının 3. yıl dönümünde, edebiyatçıya duyduğu özlemi sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajla ifade etti. Kurtulmuş, Özdenören'in edebi katkılarına ve genç okurlara olan etkisine vurgu yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 3'üncü yılında usta edebiyatçı Rasim Özdenören'i andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Türk edebiyatının 'Gül Yetiştiren Adam'ı Rasim Özdenören'i, vefatının yıl dönümünde özlemle hatırlıyor, rahmetle anıyorum. Öykülerini, makalelerini, kitaplarını kendine has üslubu ile kaleme alan Rasim ağabeyin, olaylara, duygulara ve kavramlara yaklaşımı bilhassa genç okurlarına yeni ufuklar açmış, okurlarının düşünce dünyasını zenginleştirmiştir. Ruhu şad, kabri gül bahçesi, mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika