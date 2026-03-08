Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hukuk camiasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze töreninde, merhum hocasına dualar etti ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hukukçu ve akademisyen Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın, İstanbul'da Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebediyete irtihal eden hukuk camiamızın duayen isimlerinden Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ı dualarla Hakk'a uğurladık. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan
