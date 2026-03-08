TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hukukçu ve akademisyen Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın, İstanbul'da Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebediyete irtihal eden hukuk camiamızın duayen isimlerinden Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ı dualarla Hakk'a uğurladık. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.