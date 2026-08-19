Haberler

Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Haluk Dursun'u Anma Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının 7. yılında andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının 7. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli kardeşim, eğitim ve kültür dünyamızın müstesna isimlerinden, akademisyen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u vefatının seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum. Ömrünü eğitime ve tarihimizin genç nesillere aktarılmasına adayan Haluk Hocamız, eserleri ve yetiştirdiği nesillerin yanı sıra nice gönülde derin izler ve güzel hatıralar bıraktı. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı

Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemleri tamamlandı
Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı

Lig başlamadan küme düşen takımda taraftarlar tesisi bastı
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim

Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Kaymakamlıkta etrafa ateş açan personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı

Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı

Sınırımızdaki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
Fenerbahçe'nin başı direklerle dertte

Fenerbahçe'nin kaderi oldu! Dünyada böylesi yok