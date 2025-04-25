TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek. Kurtulmuş, Papa Franciscus için yarın düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek. - ANKARA