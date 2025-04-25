TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Katılacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere yarın Vatikan'a gidecek ve Türkiye'yi temsil edecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek. Kurtulmuş, Papa Franciscus için yarın düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika