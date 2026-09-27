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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nurdağı'ndaki kazada ölenlere rahmet, yaralılara şifa diledi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılar için acil şifa diledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ailelere başsağlığı, millete baş sağlığı dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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