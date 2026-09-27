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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Netanyahu'nun Mescid-i Aksa saldırganlığını kınadı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Netanyahu ve çetesinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırganlığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınadığını ve Kudüs'ün statüsüne dair dayatmaları kabul etmeyeceğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Soykırımcı Netanyahu ve çetesi, Mescid-i Aksa'yı hedef alarak hukuk tanımaz saldırganlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırımcı Netanyahu ve çetesi, Mescid-i Aksa'yı hedef alarak hukuk tanımaz saldırganlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan, kutsal mekanların dokunulmazlığını hiçe sayan bu saldırganlığın hiçbir gerekçesi ve izahı olamaz. İşlediği insanlık suçları nedeniyle 'insanlık cephesi' karşısında yalnızlaşan Netanyahu, uluslararası toplum nezdinde de meşruiyetini yitirmektedir. Tarih, bu barbarca politikaların sorumlularını unutmayacak. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. İsrail yönetimi bilmelidir ki Kudüs'ün tarihi ve dini statüsünü hedef alan hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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