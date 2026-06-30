NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarından BAYKAR'a ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda; NATO Parlamenter Zirvesine katılan üye ülkelerin meclis başkanları ile birlikte BAYKAR'ı ziyaret ettiklerini duyurdu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan kıymetli mevkidaşlarımızla, savunma sanayiinde geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden BAYKAR'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ziyaretimiz vesilesiyle, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun mimarı, merhum Özdemir Bayraktar'ın kıymetli eşi Canan Bayraktar Hanımefendi ile de bir araya geldik. BAYKAR'ın ortaya koyduğu vizyon, geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ve elde ettiği uluslararası başarılar, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin bağımsız savunma sanayii yolculuğunun en güçlü örneklerinden birini teşkil etmektedir. Nazik ev sahiplikleri için BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyor, tüm BAYKAR ailesine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı