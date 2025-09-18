TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı kapanışında değerlendirmede bulundu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ortak kültürümüz ve kimliğimiz içerisinde biz dün ne olduğunu tartışmayı değil, yarın nasıl bir Türkiye'yi, güçlü, müreffeh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla hep beraber bir ve beraber olmuş, demokrasiyle, adaletle ve refahla güçlenmiş bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 11. toplantısında Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmasının ardından değerlendirmede bulundu.

Türklerin ve Kürtlerin en temel, ortak değerlerinden birisinin Müslümanlık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Biz iki yönden kardeşiz. Bir kere insan kardeşiyiz. Adem ve Havva'nın çocukları olmak bakımından kardeşiz. Hiçbir ayrımımız yoktur. İkincisi Müslüman kardeşiyiz. Bu hocalarımızın da ayetlerle, hadislerle bugün önümüze koyduğu bir gerçektir. Bu kardeşliği bozacak her türlü söz ve eylemi kategorik olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Yeni bir sürecin başladığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede Türklerin ve Kürtlerin, milletimizin arasına birtakım fitneler kurulmaya çalışıldı. Eğer tarihi şöyle incelemeye kalkarsak inanın ki önümüze çıkan bu tarihi fırsatı yakalamak şöyle dursun, tarihin gerisine gideriz. Her acının arkasında kim var, kimler var, nasıl var, niye var, o günün şartları içerisinde konuşmaya başlarsak değil toplantılar, oturumlar yıllar yetmez. Dolayısıyla en baştan bir prensibi söyledik. Bu millet çok acı çekti. On binlerce insan öldü, binlerce insanımız şehit oldu. Analar çok ağladı, artık analar ağlamasın. Türkiye ortak bir geleceği, yeniden tarihten getirdiği çok güzel örnekler verdiniz, Ahmed-i Hani'yle Selahattin Eyyubi'yle, Yunus Emre'yle Dede Korkut'u birbirinden ayıracak hiçbir şey yoktur. Ortak kültürümüz ve kimliğimiz içerisinde biz dün ne olduğunu tartışmayı değil, yarın nasıl bir Türkiye'yi, güçlü, müreffeh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla hep beraber bir ve beraber olmuş, demokrasiyle, adaletle ve refahla güçlenmiş bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız."

Numan Kurtulmuş, "Halkımızın yüzde 95'i Müslümandır. Hazreti Ali Efendimizin atadığı Mısır valisine söylediği nasihat fevkalade değerlidir, 'Bil ki insanlar iki sınıftır. ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir'. Biz Türkler ve Kürtler arasındaki birliği, beraberliği, kardeşliği bu çerçevede görüyoruz, bu çerçevede görmek zorundayız. İnşallah hep beraber çok güçlü bir geleceği kuracağız. Ben herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyeceklerini kaydetti.