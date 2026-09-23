TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Süleymani'yi kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Süleymani'yi kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+387 sitede yayında
Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani'yi kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani'yi kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA