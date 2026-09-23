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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Süleymani'yi kabul etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Süleymani'yi kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Sedat Süleymani'yi kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
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