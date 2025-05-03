TBMM Başkanı Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yerli ve milli teknoloji hamlesini gelecek nesillerle buluşturan TEKNOFEST KKTC'de, kalpleri güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle atan gençlerimizle bir araya geldik" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025 etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli teknoloji hamlesini gelecek nesillerle buluşturan #TEKNOFEST KKTC'de, kalpleri güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle atan gençlerimizle bir araya geldik. Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması, ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren evlatlarımızı kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - LEFKOŞA