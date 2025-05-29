TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kadın Milletvekillerine Yönelik Saldırıya Tepki Gösterdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kadın Milletvekillerine Yönelik Saldırıya Tepki Gösterdi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Milletvekili Asu Kaya'ya yönelik hedef alınma olayını kınayarak, bunun tüm kadınlara karşı bir saldırı olduğunu belirtti. Meclis'in vakarına yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM katip üyeleri, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'i kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis'teki kabulde, Kaya'nın, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı'ndaki yerinde otururken çekilen bir fotoğrafı üzerinden hedef alınması görüşüldü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kaya'ya yönelik söz konusu davranışın, yalnızca bir kadın milletvekiline veya Başkanlık Divanı üyesine değil, tüm kadınlara ve Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerine karşı yapıldığını belirtti.

Doğrudan bir kadın milletvekilini hedef alan bu davranışın, hiçbir medeni yaklaşımla izah edilmeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in vakarına karşı da yapılmış bu saldırıyı asla kabul etmediğini, konuyu titizlikle incelettiğini ve bizatihi takipçisi olacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
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