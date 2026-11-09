TBMM Başkanı Kurtulmuş, İTO Başkanı Avdagiç'i kabul etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA