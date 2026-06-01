TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya İslam Cemaatini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, başkent Helsinki'de Finlandiya İslam Cemaatini ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir asrı aşkın süredir kimliklerini, inançlarını ve kültürel miraslarını muhafaza eden Tatar Türkleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, Türkiye ile aralarındaki gönül bağlarının güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı