TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'ye Yapılan Saldırı İnsanlık Onuruna Alçak Bir Saldırıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'ye Yapılan Saldırı İnsanlık Onuruna Alçak Bir Saldırıdır
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan Madleen gemisine İsrail'in düzenlediği operasyonu kınadı ve bunu insanlık onuruna yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır. Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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